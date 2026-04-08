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Avancen für Maina

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
Linton Maina blickt skeptisch in die Zukunft @Maxppp

Beim 1. FC Köln erlebt Linton Maina (26) keine einfache Saison, dennoch könnte er künftig erstmals für eine Nationalmannschaft berufen werden. Wie der ‚kicker‘ berichtet, will Kenias Trainer Benni McCarthy Maina und weitere Profis aus Deutschland anwerben. Im kommenden Jahr ist Kenia gemeinsam mit Tansania und Uganda Gastgeber beim Afrika-Cup und will sein Team bestmöglich verstärken.

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Neben Maina sind laut dem Fachmagazin auch Sadiki Chemwor (18) und Andre Gitau (19) im Visier von McCarthy. Chemwor wechselt im kommenden Sommer aus der Jugend des FC Bayern zu Eintracht Frankfurt, Gitau spielt in der zweiten Mannschaft des FSV Mainz 05.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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