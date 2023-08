Überraschung: Schalke zaubert Neuzugang aus dem Hut

Vier Spiele, drei Punkte – beim FC Schalke 04 hatte man sich den Start in die neue Saison ganz anders vorgestellt. Die Verantwortlichen bei Königsblau wollen in der letzten Woche des aktuellen Transfermarkts darum noch mehrfach zuschlagen. Tomas Kalas soll künftig helfen, die Defensive zu stabilisieren.

Wie ‚Sky‘ berichtet, steht der 30-jährige Innenverteidiger kurz vor einem Wechsel zum Zweitligisten. Kalas sei schon in Gelsenkirchen angekommen, der Medizincheck soll heute über die Bühne gehen. Eine Ablöse wird für Kalas nicht fällig, sein Vertrag bei Bristol City war Ende Juni ausgelaufen.

Rückkehr nach Deutschland

Für den Tschechen wäre es das zweite Engagement in Deutschland in seiner Karriere. In der Hinrunde der Saison 2014/15 stand Kalas beim 1. FC Köln unter Vertrag. Für die Geißböcke kam der Abwehrspieler allerdings nur in der Regionalliga zum Einsatz.

Bristol griff vor vier Jahren dann tief in die Tasche für Kalas. Neun Millionen Euro gingen damals auf das Konto des FC Chelsea.