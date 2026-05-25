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Bundesliga

Nanasi & Nene: Das ist dran an den VfB-Gerüchten

von Julian Jasch - Quelle: Bild
1 min.
Sebastian Nanasi freut sich über ein Tor @Maxppp

Für Offensivmann Sebastian Nanasi (24) hat der VfB Stuttgart offenbar doch noch kein Angebot bei Racing Straßburg eingereicht. Die ‚Bild‘ bestätigt zwar das Interesse der Schwaben an dem Schweden (neun Länderspiele), dementiert jedoch die zuvor kolportierte Offerte über 19 Millionen Euro. Möglich aber, dass der DFB-Pokalfinalist zeitnah an die Franzosen, die 25 Millionen Euro Ablöse fordern sollen, herantreten wird.

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Darüber hinaus greift das Boulevardblatt das Stuttgarter Gerücht um Dorgeles Nene (23) von Fenerbahce auf. Die türkische Tageszeitung ‚Takvim‘ berichtete am gestrigen Sonntag noch von einem Angebot in Höhe von 22 Millionen Euro, die ‚Bild‘ hält dagegen, dass der Offensivakteur keine Rolle in den Überlegungen des Bundesligisten spiele.

veröffentlicht am
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