Bundesliga-Neustart: Das sagt Seifert

Die DFL ist froh, den Spielbetrieb ab Mitte Mai wieder aufnehmen zu dürfen. Geschäftsführer Christian Seifert sagt in einem offiziellen Statement: „Die heutige Entscheidung ist eine gute Nachricht für die Bundesliga und die 2. Bundesliga. Sie ist verbunden mit einer großen Verantwortung für die Clubs und ihre Angestellten, die medizinischen und organisatorischen Vorgaben diszipliniert umzusetzen.“

Seifert weiter: „Spiele ohne Stadion-Zuschauer sind für niemanden eine ideale Lösung. Es ist in einer für einige Klubs existenzbedrohenden Krise allerdings die einzige Möglichkeit, den Fortbestand der Ligen in ihrer jetzigen Form zu bewahren. Mein Dank gilt an diesem Tag den politischen Entscheidungsträgern aus Bund und Ländern für ihr Vertrauen.“ Am Nachmittag hatte Bundeskanzlerin Merkel verkündet, dass die Liga trotz Coronakrise fortgesetzt werden darf. Dies war eines der Ergebnisse einer langen Telefonschalte mit den Ministerpräsidenten der einzelnen Bundesländer.