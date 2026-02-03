Nach Bo-Absagen: Übernimmt jetzt Demichelis bei Werder?

Egal, welcher Trainer jetzt kommt: Die 1A-Lösung ist es schon nicht mehr, nicht einmal 1B. Diese Plätze haben Bo Henriksen und Bo Svensson belegt, doch beide wird Werder Bremen nicht mehr bekommen.

Und während über die Feuerwehrmänner Dieter Hecking und Daniel Thioune diskutiert wird, bringt die ‚Deichstube‘ einen weiteren Namen ins Gespräch. Es handelt sich dabei um Martín Demichelis. Der ehemalige Innenverteidiger des FC Bayern ist auf dem Markt, nachdem sein Engagement bei CF Monterrey in Mexiko im Mai endete.

Wirklich heiß sei die Spur noch nicht, dennoch beschäftige man sich an der Weser mit dem 45-jährigen Argentinier – und das nicht nur oberflächlich. Demichelis sammelte als Trainer bei den Bayern in der Jugend und der Zweitvertretung Erfahrung, auch bei River Plate in seiner argentinischen Heimat stand er an der Seitenlinie. Jetzt könnte er erstmals in der Bundesliga als Trainer arbeiten.