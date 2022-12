Leeds schaut nach Salzburg

Leeds United blickt auf der Suche nach Verstärkung offenbar in die österreichische Bundesliga. Wie Transerinsider Fabrizio Romano berichtet, bereiten die Whites ein Angebot für Innenverteidiger Maximilian Wöber von RB Salzburg vor. Die Ablösesumme könne sich auf insgesamt 16 Millionen Euro belaufen (elf Millionen Euro fix plus fünf Millionen Euro Boni).

Der 24-Jährige ist bei den Salzburgern gesetzt und stand in der laufenden Saison in 15 von 16 Spielen in der Startelf. Der 1,88 Meter große Linksfuß kann neben beiden Positionen in der Zentrale auch die linke Defensivseite bekleiden. In der Vergangenheit wurde unter anderem auch dem VfL Wolfsburg an dem Abwehrhünen nachgesagt.

