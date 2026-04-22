35 Millionen im Anflug: Tillman informiert Bayer

Malik Tillman (23) sollte bei Bayer Leverkusen dabei helfen, den Abgang von Florian Wirtz (22/FC Liverpool) zu kompensieren. Doch zuletzt kam der US-amerikanische Nationalspieler (28 Länderspiele) immer seltener zum Zug. Jetzt denkt Tillman laut der ‚Sport Bild‘ sogar über eine schnelle Luftveränderung nach.

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Der offensive Mittelfeldspieler habe sich aufgrund seiner geringen Einsatzzeiten „emotional immer mehr von Bayer distanziert“, Sportchef Simon Rolfes sei über den Frust informiert. Grundsätzlich würden die Verantwortlichen gerne mit dem bis 2030 vertraglich gebundenen Rechtsfuß weiterarbeiten, aufgrund der Entwicklungen werde man sich aber auch mit einem Verkauf auseinandersetzen.

Immerhin muss der Bundesligist im Fall der Fälle kein Minusgeschäft fürchten. Wie das Sportmagazin ausführt, sind der FC Brentford und der FC Fulham von Tillmans Veranlagungen überzeugt. Laut ‚Teamtalk‘ ist auch der AFC Bournemouth ins Rennen eingestiegen. Konkret sollen die Premier League-Vertreter dazu bereit sein, jene 35 Millionen Euro auf den Tisch zu legen, die Leverkusen im vergangenen Jahr für den Spielmacher an die PSV Eindhoven gezahlt hatte.

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Kehrtwende unter neuem Coach?

Die Gemengelage könnte sich im Falle eines Trainerwechsels nochmal verändern – die Zukunft von Kasper Hjulmand ist bekanntlich offen. Ob Tillman dann von einem Verbleib überzeugt werden kann, steht auf einem anderen Blatt und wird stark von der Perspektive abhängen, die ihm aufzeigt wird.