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Acht Millionen: VfB gibt Milosevic ab

Der VfB Stuttgart schafft Platz im Sturmzentrum. Jovan Milosevic verlässt die Schwaben nach drei Jahren im Verein.

von Daniel del Federico
1 min.
Jovan Milosevic im VfB-Einsatz @Maxppp

Jetzt ist die Tinte trocken: Jovan Milosevic zieht es zum SC Braga. Dem VfB Stuttgart spült der Verkauf des Mittelstürmers acht Millionen Euro in die Kassen. Im Sommer 2023 zahlten die Schwaben lediglich 1,2 Millionen Euro, um den Serben von FK Vojvodina loszueisen.

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Auch Udinese Calcio hätte Milosevic gerne unter Vertrag genommen und startete einen Last-Minute-Versuch, den Deal mit Braga zu kapern – allerdings ohne Erfolg. Der Angreifer entschied sich für einen Wechsel zum Europa League-Halbfinalisten der vergangenen Saison.

Milosevic hatte die vergangene Saison auf Leihbasis bei Partizan Belgrad und beim SV Werder Bremen verbracht. Während seine Zeit in Serbien durchaus erfolgreich lief (19 Tore in 30 Partien), tat er sich bei dem Bundesligisten etwas schwerer und erzielte drei Treffer in 13 Pflichtspielen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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