Neue Spur: Bundesliga-Keeper zum FC Bayern?

Finn Dahmen (28) ist offenbar ein Thema beim FC Bayen. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge gehört der Augsburg-Keeper zu den an der Säbener Straße diskutierten Namen. Konkrete Gespräche sollen bislang aber nicht stattgefunden haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

In München kündigt sich ein Generationswechsel an. Die Zeichen verdichten sich, dass Manuel Neuer (40) im Anschluss an die Saison die Handschuhe an den Nagel hängt, dann würde auch Sven Ulreich (38) Schluss machen. Während Jonas Urbig (23) das Neuer-Erbe zugetraut wird, soll ein externer Ersatztorwart mit entsprechender Erfahrung geholt werden – wäre Dahmen das richtige Match?

Setzt sich Dahmen auf die Bank?

Der gebürtige Wiesbadener hat seinen Stammplatz in der Fuggerstadt sicher und sich dort mit guten Leistungen für die deutsche Nationalmannschaft empfohlen. Nach Julian Nagelsmann nominierte ihn nun auch Jürgen Klopp fürs DFB-Team.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte sich Dahmen beim FCB auf die Bank setzen, könnte er unter dem neuen Bundestrainer an Kredit verlieren, schließlich ist regelmäßige Spielpraxis von enormer Bedeutung. Ob die Spur heißer wird, bleibt also abzuwarten.

In der Vergangenheit wurden bereits Daniel Heuer Fernandes (33/HSV) und Oliver Baumann (36/TSG Hoffenheim) mit den Bayern in Verbindung gebracht, die Leonard Prescott (16) übrigens als Nummer drei planen könnten.