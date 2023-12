Medien: Baumgart-Abschied bahnt sich an

Mit einer 0:2-Niederlage gegen Union Berlin verabschiedet sich der 1. FC Köln in die Winterpause. Mit zehn Punkten sind die Domstädter punktgleich sowohl mit Schlusslicht Darmstadt 98 als auch mit Mainz 05, das auf dem Relegationsplatz rangiert.

„Es ist klar, dass wir alles hinterfragen. Auch den Trainer, es ist doch klar, dass wir uns in alle Richtungen Gedanken machen“, gab sich der einst so angriffslustige Steffen Baumgart nach der Niederlage gegen die Eisernen eher zerknirscht und kleinlaut.

Abschied geplant?

Nach Informationen der ‚Bild‘ denkt der Cheftrainer nun auch über persönliche Konsequenzen nach. Die Boulevardzeitung sieht es als „wahrscheinlichste Variante“ an, dass Baumgart von sich aus aufhören will.

In Köln sind die Tage längst vorbei, in denen man sich am feurigen Angriffsfußball erfreuen konnte und in den Fanshops die Schiebermützen ausverkauft waren, die Baumgart einst zum Kultobjekt stilisierte. Der Abstiegskampf hat längst begonnen, womöglich ab Januar unter der Leitung eines neuen Cheftrainers.