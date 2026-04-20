Zwei Traumtransfers: Die Barça-Wunschelf 2026/27

Angesichts von neun Punkten Vorsprung und noch sieben verbliebenen Spieltagen ist dem FC Barcelona unter Trainer Hansi Flick die Titelverteidigung in La Liga kaum noch zu nehmen. Die Katalanen überzeugen auch in dieser Saison wieder mit leidenschaftlichem und attraktivem Offensivfußball, scheiterten jedoch sowohl in der Copa del Rey als auch der Champions League am Ligakonkurrent Atlético Madrid.

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Damit die Titelausbeute in der kommenden Saison deutlich üppiger ausfällt – der Fokus geht dabei ganz klar in Richtung Königsklasse – soll die Mannschaft noch einmal verstärkt werden. Angesichts von traditionell mehr als knappen Mitteln dürfte es auch in dieser Saison wieder schwer werden, große Transfers zu stemmen. Zwei solche sollen es jedoch werden.

Einnahmen müssen her

Dafür muss Barcelona zunächst einmal Einnahmen generieren und dazu am besten noch Gelder einsparen. Eine Säule des Plans sind die deutlich angestiegenen Einkünfte nach der Rückkehr ins modernisierte und ausgebaute Camp Nou sowie neue Werbepartnerschaften, um die sich der Klub aktuell kräftig bemüht. Eine weitere sind Spielerverkäufe.

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Hier sind die Kandidaten klar und eindeutig formuliert: So hofft Barça darauf, dass die AS Monaco die Kaufoption in Höhe von elf Millionen Euro für Ansu Fati (23) zieht. Auch Marc Casadó (22) gilt als Abgangskandidat.

Stand jetzt läuft der Vertrag von Innenverteidiger Andreas Christensen (30) aus. Eine Verlängerung steht im Raum, jedoch nur zu deutlich verringerten Bezügen. Es ist fraglich, ob die beiden Leihspieler João Cancelo (31/Al Hilal) und Marcus Rashford (28/Manchester United) bleiben. Mittelstürmer Robert Lewandowski (37) liebäugelt mit einem Abgang. Mit ihm würde auch ein beträchtlicher Gehaltsposten eingespart werden.

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Man wird ja wohl noch träumen dürfen

Um den Torjäger zu ersetzen, strebt Blaugrana einen absoluten Top- und Königstransfer an: Julián Alvarez (26) von Atlético soll nach Katalonien gelotst werden – und damit ausgerechnet einer der Spieler, der für die bittersten Niederlagen der Saison zuständig gewesen ist. Der Argentinier dürfte sehr teuer werden und nicht leicht zu bekommen sein.

Die Führungsetage soll intern bereits kommuniziert haben, dass „intensiv an einem großen Transfer in Höhe von rund 80 bis 90 Millionen Euro gearbeitet wird“. Eine stolze Summe, doch ein echter Torjäger in der Sturmmitte fehlt der Flick-Mannschaft noch.

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Mehr Klasse für die Abwehr gesucht

Zudem haben gerade die vergangenen Wochen gezeigt, dass das Team in der Defensive etwas zu dünn und qualitativ nicht gut genug aufgestellt ist, wenn es gegen echte Topteams geht. Hier soll Alessandro Bastoni von Inter Mailand helfen. Der 27-Jährige ist unumstrittener Stammspieler beim souveränen italienischen Tabellenführer und bewies seine Klasse auch in der Champions League.

Angesichts eines Vertrags bis 2028 dürfte auch hier eine extrem hohe Ablösesumme vonnöten sein, um den Linksfuß von den Nerazzurri loszueisen. Doch die Träume in Barcelona sind ja bekanntlich groß – und die von Präsident Laporta sogar noch größer.

Die Barça-Wunschelf 2026/27