Saints verlängern mit Bednarek

Der FC Southampton dehnt die Zusammenarbeit mit Innenverteidiger Jan Bednarek langfristig aus. Wie die Saints offiziell vermelden, erhält der 24-jährige Pole ein neues, bis 2025 datiertes Arbeitspapier.

Bednarek hat sich seit seinem Wechsel von Lech Posen in die englische Hafenstadt als wichtige Stammkraft etabliert. In allen seiner elf Pflichtspiele der aktuellen Saison kam er über die volle Distanz zum Einsatz.

2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣#SaintsFC is delighted to confirm that defender @janbednarek_ has signed a new, long-term contract at St Mary’s! 😇