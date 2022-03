„Signal an Spaletti“ | United in den Schulden

Milan und Inter senden Signal an Napoli

Im Halbfinal-Hinspiel der Coppa Italia zwischen dem AC und Inter Mailand trennten sich die Stadtrivalen torlos. Für den ‚Corriere dello Sport‘ war das Derby della Madonnina an klares „Signal an Spaletti im Scudetto-Rennen“. Die SSC Neapel ist derzeit Tabellenführer der Serie A, dicht gefolgt von beiden Mailänder Teams und steht zudem im zweiten Halbfinale des Pokals. Demnach könnten sich die Süditaliener gleich zwei Titel schnappen. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ fordert von AC und Inter: „Aufwachen“, um nicht den Anschluss zu verlieren. „Milan und Inter punkten nicht mehr“, heißt es bei ‚Quotidiano Sportivo‘. Tatsächlich ist Inter schon seit fünf Pflichtspielen ohne Sieg, für Milan sind es drei. Für Napoli und Trainer Spaletti bietet sich in der laufenden Saison die große Chance auf das Double.

Finanzkrise bei Manchester United

Sportlich läuft es für Ralf Rangnick und Manchester United derzeit nicht besonders rosig. Nun geraten die Red Devils offenbar auch wirtschaftlich etwas ins Wanken. Der ‚Daily Star‘ berichtet von Schulden über umgerechnet 592 Millionen Euro. Auch der ‚Daily Mirror‘ greift das Finanzloch auf und prangert an: „Die Schulden nähern sich einer halben Milliarde Pfund.“ Um den Haushalt des Traditionsklub aus der Premier League wieder in ruhigere Gewässer zu führen, muss Besitzerfamilie Glazer voraussichtlich erhebliche Unterstützung leisten.

Brasilianisches Toptalent will zu Barça

Angelo Gabriel vom FC Santos findet, ein Wechsel zum FC Barcelona wäre für ihn logisch. Er habe „den Barça-Stil“, so das Toptalent aus Brasilien im Interview mit der ‚Sport‘. Der 17-Jährige wird nicht nur von den Katalanen umworben, am Camp Nou hat man sich jedoch dem Vernehmen nach bereits vor einiger Zeit ein Vorkaufsrecht gesichert. Für 35 Millionen Euro könnte Gabriel zu Barcelona wechseln. Real Madrid, das den Flügelstürmer ebenfalls auf dem Zettel hat, dürfte das weniger schmecken.