Die AS Rom beschäftigt sich offenbar mit Ademola Lookman von Atlético Madrid. Nach Informationen des ‚Corrierre dello Sport‘ dürfte der Nigerianer die Madrilenen bereits im Winter verlassen. Als mögliche Ablöse werden 35 bis 40 Millionen Euro genannt. Die Roma bevorzuge allerdings eine Leihe mit anschließender Kaufoption.

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Lookman war im Februar 2026 für 35 Millionen Euro plus Boni von Atalanta Bergamo nach Madrid gewechselt. In der laufenden Saison steht der Flügelspieler bei wettbewerbsübergreifend zwei Toren und einer Vorlage in 15 Spielen. Seit September stand er nicht mehr in der Startelf. Lookmans Vertrag bei den Rojiblancos läuft noch bis 2030. In Italien würde er auf einen alten Bekannten treffen. Von 2022 bis 2026 hatte der 29-Jährige bei Atalanta Bergamo unter Trainer Gian Piero Gasperini gespielt, der seit Juni 2025 bei der Roma im Amt ist.