Durchbruch: Köln macht bei Moore alles klar

Der 1. FC Köln holt Mikey Moore (19) in diesem Sommer doch noch an Bord. Fabrizio Romano berichtet von einer Übereinkunft zwischen sämtlichen Parteien, der Offensivakteur werde ohne Kaufoption für ein Jahr von Tottenham Hotspur ausgeliehen.

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Mit dem Rechtsfuß und dessen Verein ist sich Köln eigentlich seit geraumer Zeit einig, doch Spurs-Coach Roberto De Zerbi wollte dem Deal bislang nicht zustimmen. Nach der prominenten Verstärkung um Savinho (22) und Omar Marmoush (27) hat der 47-jährige Italiener nun offenbar grünes Licht gegeben.

Moore wurde bei den Spurs ausgebildet und verbrachte die vergangene Spielzeit leihweise bei den Glasgow Rangers. Dort verbuchte er elf Scorerpunkte (sieben Tore, vier Assists) in 47 Einsätzen. In der Domstadt will der englische U19-Nationalspieler seine Entwicklung fortsetzen.