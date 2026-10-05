DFB-Kaderlücke: Klopps letztes großes Fragezeichen

Vor dem ersten Länderspielblock mit vier Partien in der Nations League hatte Jürgen Klopp bereits angekündigt, dass die Ergebnisse der Spiele nicht im Vordergrund stehen werden. Der neue Bundestrainer wollte sich vor allem einen großen Überblick über den Status Quo in Fußballdeutschland verschaffen und einigen neuen Gesichtern eine Chance geben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Profis wie Tom Bischof (21), Derry Scherhant (23) und Philipp Treu (25) konnten diese mit Bravour nutzen, andere – auch von den arrivierten Nationalspielern – fielen dagegen teils deutlich ab. Während mit dem Freiburger Treu das große Loch auf der Rechtsverteidigerposition scheinbar endlich gefüllt werden kann, liegt die neue Achillesferse der DFB-Elf nun deutlich weiter vorne.

Im Sturmzentrum konnte keiner der vier eingesetzten Kandidaten so richtig überzeugen, große Torgefahr strahlte der gesamte Angriff der deutschen Mannschaft nicht aus. Die Ursachen dafür sind verschieden, das Ergebnis blieb aber gleich: In vier Partien gegen die Niederlande (1:1), zweimal Griechenland (0:1/0:0) und Serbien (2:0) gelangen lediglich drei Treffer, allesamt von Mittelfeldspielern erzielt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kai Havertz (27) musste im ersten Spiel bereits nach 30 Minuten verletzt runter, ist jedoch trotz seiner großen Qualitäten kein geborener Torjäger, wie ihn andere europäische Schwergewichte haben. Nick Woltemade (24) wusste gegen Serbien streckenweise durchaus zu gefallen, vergab jedoch eine hundertprozentige Torchance und muss sich aktuell auf Vereinsebene bei seiner Leihe zu Juventus Turin erst einmal wieder beweisen, um weiter im Blick zu bleiben.

Younes Ebnoutalib (23) bestach durch großen Einsatz und Motivation, muss sich nach seinem rasanten Aufstieg aus der vierten Liga jedoch noch an die ganz großen Bühnen gewöhnen. Jonathan Burkardt (26) blieb bis auf ein Abseitstor blass. Deniz Undav (30), der in der aktuellen Saison beim VfB Stuttgart an akuter Ladehemmung leidet, durfte sich mangels einer Nominierung erst gar nicht beweisen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Hoffnung setzen die Anhänger der deutschen Elf auf zwei Youngster, die zur U21 abkommandiert wurden. Paris Brunner (20) traf dort in zwei Partien doppelt und unterstrich seinen tollen Lauf als führender Torjäger der Ligue 1 und Nicolò Tresoldi (22) netzte sogar viermal ein.

Nicht unerwähnt sollte auch ein Oldie bleiben, der das Kapitel Nationalelf noch nicht abgeschlossen hat. Mit vier Treffern in fünf Pflichtspielen für Werder Bremen hat Niclas Füllkrug (33) einige Argumente auf seiner Seite. Für alle Kandidaten gilt jedoch, dass das Rennen höchstwahrscheinlich auch aus der Sicht von Klopp noch immer offen ist. Die Leistungen bis zur nächsten Länderspielpause im November müssen stimmen.