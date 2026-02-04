Kurioser Mitspieler im Götze-Poker

Der erst 2023 gegründete FC Palm City würde sich gerne prominent verstärken. FT kann Gerüchte bestätigen, laut denen sich der Drittligist aus Dubai mit einer Verpflichtung von Mario Götze (33) beschäftigt. Allen voran Hauptsponsor YAYLA möchte dabei helfen, den Deal finanziell zu bewerkstelligen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Darüber hinaus ist Götze nicht der einzige namhafte Profi, mit dem sich der Verein auseinandersetzt. Auch Raheem Sterling (31), der kürzlich sei Arbeitspapier beim FC Chelsea aufgelöst hat, weckt bei Palm City Begehrlichkeiten.

Götze indes steht aktuell noch bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Beide Parteien machten zuletzt keinen Hehl daraus, dass sie sich eine Weiterführung der Zusammenarbeit vorstellen können. Sollte dennoch keine Übereinkunft erzielt werden, stehen unter anderem auch Abnehmer in der MLS Schlange, um den Weltmeister von 2014 an Bord zu holen.