Slot macht deutliche Liverpool-Ansage

Arne Slot glaubt offenbar weiterhin an einen Verbleib beim FC Liverpool über die Saison hinaus. Auf einer Pressekonferenz wurde der Chefcoach gefragt, ob er wirklich in die Transferangelegenheiten der Reds für den Sommer involviert wäre und antwortete: „Ja, bin ich. Und ich weiß auch, warum du diese Frage stellst.“

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Dem Vernehmen nach steht nämlich so gut wie fest, dass sich der amtierende Premier League-Meister zeitnah von dem 47-jährigen Niederländer trennen wird. Als Nachfolger steht Xabi Alonso bereit, für den Basken kommt eine Anstellung allerdings erst im Anschluss an die Spielzeit infrage.