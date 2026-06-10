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Offiziell Premier League

Bestätigt: Sancho verlässt United

von Dominik Schneider - Quelle: manutd.com
1 min.
Jadon Sancho hört Musik @Maxppp

Was sich in den vergangenen Wochen andeutete, ist nun offiziell bestätigt: Jadon Sancho wird künftig nicht mehr für Manchester United auflaufen. Der 26-jährige Engländer gehört zu einer Reihe Profis, die den Red Devils den Rücken kehren. Auch Casemiro (34) und Tyrell Malacia (26) zählen dazu.

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Bis zuletzt hätte United die Möglichkeit gehabt, den Vertrag mit Sancho per Option um eine zusätzliche Saison zu verlängern. Davon haben die Verantwortlichen aber nicht Gebrauch gemacht. In der vergangenen Spielzeit lief der Flügelstürmer per Leihe für Aston Villa auf, für die kommende Saison war eine Rückkehr zu Borussia Dortmund immer mal wieder Thema in den Medien.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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