Was sich in den vergangenen Wochen andeutete, ist nun offiziell bestätigt: Jadon Sancho wird künftig nicht mehr für Manchester United auflaufen. Der 26-jährige Engländer gehört zu einer Reihe Profis, die den Red Devils den Rücken kehren. Auch Casemiro (34) und Tyrell Malacia (26) zählen dazu.

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ℹ️ We have submitted our retained list to the #PL following the conclusion of the 2025/26 campaign. — Manchester United (@ManUtd) June 10, 2026

Bis zuletzt hätte United die Möglichkeit gehabt, den Vertrag mit Sancho per Option um eine zusätzliche Saison zu verlängern. Davon haben die Verantwortlichen aber nicht Gebrauch gemacht. In der vergangenen Spielzeit lief der Flügelstürmer per Leihe für Aston Villa auf, für die kommende Saison war eine Rückkehr zu Borussia Dortmund immer mal wieder Thema in den Medien.