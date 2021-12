Juve: Cavani & Icardi ein Thema?

Juventus Turin ist auf der Suche nach Verstärkung für die Offensive. Die ‚Tuttosport‘ bringt Edinson Cavani und Mauro Icardi als Optionen ins Spiel. Der Vertrag des 34-jährigen Uruguayers bei Manchester United läuft zum Saisonende aus. Und auch Icardi kommt auf den Markt. Nach FT-Infos sieht sich Paris St. Germain nach einem Abnehmer für den 28-jährigen Argentinier um.

Wunschlösung der Bianconeri bleibt aber der 21-jährige Dusan Vlahovic vom AC Florenz. Der Serbe traf in der laufenden Saison bereits 15 Mal in 17 Pflichtspielen und will nun alsbald den nächsten Karriereschritt gehen. Ein erstes Angebot von Juve in Höhe von 50 Millionen Euro soll die Fiorentina abgelehnt haben.