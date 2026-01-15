Ortega beim HSV gehandelt

Der Hamburger SV dachte an einen Wintertransfer von Stefan Ortega (33). Das berichtet die ‚Hamburger Morgenpost‘. Inzwischen haben die Rothosen die Vorstellungen aber bereits wieder verworfen, da Ortega nicht für den Status als Nummer zwei an die Elbe gewechselt wäre.

Nach dem Leihabbruch von Daniel Peretz (25), der weiter zum FC Southampton gezogen ist, sucht der HSV weiter nach einem Ersatzmann für Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes (31). Unter anderem werden Nicolas Kristof (26/SV Elversberg) und Kevin Müller (34/1. FC Heidenheim) gehandelt.