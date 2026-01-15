Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Ortega beim HSV gehandelt

von Luca Hansen - Quelle: Hamburger Morgenpost
Stefan Ortega wird von der Sonne bestrahlt @Maxppp

Der Hamburger SV dachte an einen Wintertransfer von Stefan Ortega (33). Das berichtet die ‚Hamburger Morgenpost‘. Inzwischen haben die Rothosen die Vorstellungen aber bereits wieder verworfen, da Ortega nicht für den Status als Nummer zwei an die Elbe gewechselt wäre.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach dem Leihabbruch von Daniel Peretz (25), der weiter zum FC Southampton gezogen ist, sucht der HSV weiter nach einem Ersatzmann für Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes (31). Unter anderem werden Nicolas Kristof (26/SV Elversberg) und Kevin Müller (34/1. FC Heidenheim) gehandelt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Hamburg
ManCity
Stefan Ortega

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Hamburg Logo Hamburger SV
ManCity Logo Manchester City FC
Stefan Ortega Stefan Ortega
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert