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Premier League

135 Millionen: Einigung bei Anderson

von Dominik Sandler - Quelle: Fabrizio Romano
Elliot Anderson Zweikampf @Maxppp

Manchester City steht kurz vor dem Transfer von Elliot Anderson. Laut Fabrizio Romano haben sich die Skyblues mit Nottingham Forest auf eine Ablösesumme von rund 135 Millionen Euro geeinigt. Damit wird der englische Nationalspieler zum Rekordeinkauf des Vizemeisters.

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Noch an diesem Wochenende soll der Medizincheck des Sechsers in den USA stattfinden. Dort weilt der 23-Jährige aktuell mit der englischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft. Zuletzt wurde sogar über eine Ablösesumme von 150 Millionen Euro spekuliert, was Rekord in der Premier League gewesen wäre. Die Skyblues konnten den Preis offenbar aber noch etwas drücken.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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