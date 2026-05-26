Neuer Job für Valdez

Nelson Valdez hat seinen ersten Cheftrainerposten ergattern können. Der frühere Stürmer heuert beim paraguayischen Erstligisten Club Libertad an. In den vergangenen beiden Spielzeiten stand der frühere Stürmer bei der zweiten Mannschaft von Werder Bremen als Assistent an der Seitenlinie.

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Ursprünglich war Valdez am Osterdeich als neuer Cheftrainer der U23 eingeplant, entsprechende Pläne zerschlugen sich aber in den vergangenen Wochen. Die Anstellung in Paraguay ist der erste Trainerjob außerhalb der Hansestadt.