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Neuer Job für Valdez

von Remo Schatz - Quelle: clublibertad.com.py
1 min.
Nelson Valdez beim SV Werder @Maxppp

Nelson Valdez hat seinen ersten Cheftrainerposten ergattern können. Der frühere Stürmer heuert beim paraguayischen Erstligisten Club Libertad an. In den vergangenen beiden Spielzeiten stand der frühere Stürmer bei der zweiten Mannschaft von Werder Bremen als Assistent an der Seitenlinie.

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Club Libertad
¡El León es Gumarelo! 🦁🏁

Nelson Haedo Valdez es el nuevo entrenador del Club Libertad.

¡Bienvenido a la Familia Gumarela! 🤩

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Ursprünglich war Valdez am Osterdeich als neuer Cheftrainer der U23 eingeplant, entsprechende Pläne zerschlugen sich aber in den vergangenen Wochen. Die Anstellung in Paraguay ist der erste Trainerjob außerhalb der Hansestadt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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