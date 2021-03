Piqué zurück im Training

Der FC Barcelona kann wohl bald wieder auf Gerard Pique zurückgreifen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, nahm der spanische Innenverteidiger erstmals nach seiner Verletzung Anfang März am heutigen Mittwoch wieder am Mannschaftstraining teil. Der 34-Jährige hatte sich im Pokalspiel gegen den FC Sevilla (3:0) eine Bänderzerrung im rechten Knie zugezogen.

Die Läsion war bereits die zweite schwere Knieverletzung in der laufenden Spielzeit. Zuvor war Piqué aufgrund einer Kreuzbandverletzung mehrere Monate ausgefallen. Für das Spiel gegen Real Valladolid am Montag (21:00 Uhr) könnte der Rechtsfuß in den Kader der Blaugrana zurückkehren.