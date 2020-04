Gehälter-Streit in England | Ein Inter-Star für Klopp?

England im Gehälter-Streit

Die durch die Corona-Pandemie ausgelösten Geldsorgen haben bei den Klubs der Premier League ein neues Level erreicht. Seit mehr als zwei Wochen tobt zwischen Spielern und Vereinen eine hitzige Debatte über einen geregelten Gehaltsverzicht. Die ‚Daily Mail‘ berichtet, dass einige Klubs weiterhin versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden. Doch nicht jeder Verein ist dazu bereit, eine Kollektiv-Entscheidung gegen den Willen der Spieler zu fällen. Die Mehrheit der Profis stimmt nach wie vor gegen eine 30-prozentige Gehaltsreduzierung. Auf Initiative von Liverpool-Kapitän Jordan Henderson haben sich immerhin einige Akteure der Aktion „#PlayersTogether“ angeschlossen, um Teile ihrer Gehälter für wohltätige Zwecke zu spenden.

Die Reds baggern an Brozovic

Beim FC Liverpool sucht man weiterhin nach Verstärkungen für den hochkarätig besetzten Kader. Der ‚Daily Express‘ berichtet davon, dass die Reds in Gesprächen mit Marcelo Brozovic von Inter Mailand stehen. Der 27-jährige Kroate ist im besten Fußballalter, kann im zentralen Mittelfeld gleich mehrere Positionen abdecken und ist bei den Nerazzurri mittlerweile zum Vize-Kapitän aufgestiegen. Die Preisvorstellungen für den Vizeweltmeister liegen im Bereich von rund 60 Millionen Euro. Inter hat allerdings wenig Interesse an einem Verkauf und arbeitet derweil an einer Verlängerung des bis 2022 laufenden Arbeitspapiers.