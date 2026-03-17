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Bundesliga

Werder-Boss vor dem Aus

von Daniel del Federico - Quelle: Bild
1 min.
Johannes Jahns im Gespräch mit Clemens Fritz @Maxppp

Johannes Jahns wird seinen Posten als Kaderplaner bei Werder Bremen verlieren. Nach Informationen der ‚Bild‘ muss der Funktionär seinen Job im Sommer räumen. Ob Jahns den Grün-Weißen in anderer Funktion erhalten bleibt oder den Verein komplett verlässt, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

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Jahns, der an der Weser für die Bereiche Scouting, Kaderplanung und Recruiting verantwortlich ist, war zuletzt massiv in die Kritik geraten. Ihm werden Transfer-Flops wie Naby Keïta (31) sowie die kuriose Leih-Panne angelastet, bei der die Bremer erst durch externe Hinweise über ihr verbleibendes Leihkontingent aufgeklärt wurden. Während Jahns gehen wird, müssen sich Clemens Fritz und Peter Niemeyer keine Sorgen um ihre Jobs machen. Das Duo soll auch im Falle eines Abstiegs in die 2. Bundesliga im Amt bleiben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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