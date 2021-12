Hütter-Zukunft in Gladbach: „Ablöse spielt keine Rolle“

Für Adi Hütter wird die Luft bei Borussia Mönchengladbach dünner. Nach der 1:4-Derbypleite gegen den 1. FC Köln sowie dem katastrophalen 0:6 vergangene Woche gegen den SC Freiburg folgte am gestrigen Samstag bei RB Leipzig mit 1:4 die nächste deftige Niederlage. Nach der jüngsten Rückendeckung für Hütter nimmt Manager Max Eberl seinen Coach nun in die Pflicht.

„Auch der Trainer steht in der Verantwortung, aber auch ich bin in der Verantwortung, der für alles verantwortlich ist, was da zusammengestellt ist. Aber die Spieler müssen auf dem Platz auch das umsetzen, was ein Trainer vorgibt“, sagte Eberl am gestrigen Samstagabend im ‚Aktuellen Sportstudio‘.

Dabei schützt Hütter auch seine hohe Ablöse nicht vor den branchenüblichen Mechanismen, wie Eberl betont: „Die gezahlte Ablöse spielt für mich im Umgang mit ihm keine Rolle.“ Als Tabellen-13. hat die Borussia nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Dennoch sieht Eberl keinen Einzelschuldigen, sondern eine Gesamtverantwortung des Klubs. „Schuld tragen wir alle“, so der 48-Jährige, „ich möchte keinen sehen, der auf einen anderen zeigt. Wir sind alle in der Pflicht. Wir müssen alle in diesem Wind stehen.“ Beim richtungsweisenden Spiel am kommenden Mittwoch trifft die Borussia ausgerechnet auf Hütters Ex-Klub Eintracht Frankfurt (18:30 Uhr).