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Bundesliga

Orban zum Aufsteiger?

von Julian Jasch - Quelle: gianlucadimarzio.com
1 min.
Gift Orban im Duell mit Luka Modric @Maxppp

Gift Orban (23) bleibt unter Umständen in der italienischen Serie A. Informationen von Gianluca Di Marzio zufolge beschäftigt sich der FC Venedig mit dem Mittelstürmer. Auch der aktuell von West Ham United an den AC Mailand verliehene Niclas Füllkrug (33) sei beim Zweitliga-Meister weiterhin ein Thema.

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Orban verbrachte die abgelaufene Spielzeit leihweise bei Hellas Verona. In 28 Ligapartien markierte der Nigerianer zehn Torbeteiligungen (sieben Tore, drei Assists), konnte den Abstieg damit aber nicht verhindern. Zum Ende der Saison wurde Orban wegen einer Auseinandersetzung mit einem Fan suspendiert, die mit der TSG Hoffenheim ausgemachten Kaufoption über acht Millionen Euro wird Verona also kaum ziehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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