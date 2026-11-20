Joti Chatzialexiou könnte einen engen Vertrauten vom 1. FC Nürnberg zu Eintracht Frankfurt mitbringen. Laut der ‚Bild‘ ist derzeit ein Wechsel von Michael Bischof zu den Hessen im Gespräch. Der 36-Jährige war im Sommer 2025 von Chatzialexiou beim FCN als Technischer Direktor eingestellt worden, zu aktiven Zeiten hatte Bischof bis 2006 in der Eintracht-Jugend gespielt.

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Folgt er Chatzialexiou nun zur SGE? Dieser tritt in Frankfurt am 1. Dezember sein Amt als neuer Sportvorstand an. „Wir teilen dieselbe Sichtweise und denselben Blick auf den sportlichen Bereich, tauschen uns intensiv zu verschiedenen Themenaspekten aus“, sagte Chatzialexiou in der Vergangenheit über Bischof, der vor allem für seine Stärken im Bereich Scouting und in der Spiel-Analyse geschätzt wird.