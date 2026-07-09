Menü Suche
Kommentar 14
Bundesliga

Millionen-Ablöse: Aseko immer teurer

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
Noel Aseko betritt den Platz @Maxppp

Die Forderung für Noel Aseko wird immer höher. Wie der ‚kicker‘ berichtet, verlangt der FC Bayern sogar 15 Millionen Euro für den 20-Jährigen, der noch kein einziges Bundesligaspiel absolviert hat. ‚Sport1‘ hatte bereits gestern berichtet, dass der Deal mit Eintracht Frankfurt unter Dach und Fach sei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der zentrale Mittelfeldspieler hat die vergangene Saison auf Leihbasis bei Hannover 96 verbracht und dabei für Furore gesorgt. Die SGE bot zuletzt etwas mehr als zehn Millionen Euro. Es bleibt abzuwarten, bei welchem Preis sich die beiden Klubs letztlich treffen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (14)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Frankfurt
FC Bayern
Noel Aseko

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
FC Bayern Logo FC Bayern München
Noel Aseko Noel Aseko
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert