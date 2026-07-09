Millionen-Ablöse: Aseko immer teurer

Die Forderung für Noel Aseko wird immer höher. Wie der ‚kicker‘ berichtet, verlangt der FC Bayern sogar 15 Millionen Euro für den 20-Jährigen, der noch kein einziges Bundesligaspiel absolviert hat. ‚Sport1‘ hatte bereits gestern berichtet, dass der Deal mit Eintracht Frankfurt unter Dach und Fach sei.

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Der zentrale Mittelfeldspieler hat die vergangene Saison auf Leihbasis bei Hannover 96 verbracht und dabei für Furore gesorgt. Die SGE bot zuletzt etwas mehr als zehn Millionen Euro. Es bleibt abzuwarten, bei welchem Preis sich die beiden Klubs letztlich treffen.