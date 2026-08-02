Bayerns Chance auf Rodri | Horror-Heimdebüt für Casemiro

Freie Fahrt für Real

Dass Rodri seinen Klub Manchester City in diesem Sommer verlassen wird, wird immer wahrscheinlicher. Real Madrid arbeitet an der Verpflichtung des 30-Jährigen und auch der Spieler selbst soll sich mit den Königlichen bereits mündlich geeinigt haben. Die Citizens hatten zwar gehofft, noch ein Wettbieten zwischen den europäischen Topklubs entfachen zu können, müssen sich von dieser Idee jedoch verabschieden. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, haben unter anderem Paris St. Germain und der FC Bayern die Chance auf Rodri ausgeschlagen.

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Die Konkurrenz weiß nämlich längst, dass Rodri ausschließlich auf einen Wechsel in die spanische Hauptstadt pocht und dies den City-Bossen auch bereits mitgeteilt hat. Die Ablöse dürfte dadurch deutlich geringer ausfallen als von den Skyblues erhofft: Standen lange rund 100 Millionen Euro im Raum, scheint ein Deal aufgrund der klaren Wechselabsichten des Spaniers nun schon für 50 bis 60 Millionen Euro über die Bühne zu gehen.

Fehlstart in Florida

Casemiro hatte sich sein Heimdebüt für seinen neuen Verein Inter Miami sicherlich anders vorgestellt. Nachdem der Brasilianer im ersten Spiel für die Herons noch einen Auswärtssieg feiern konnte, verlief die Premiere vor eigenem Publikum weniger erfolgreich. Der Klub von David Beckham kam gegen Columbus nicht über ein Unentschieden (2:2) hinaus und ausgerechnet Casemiro hatte maßgeblichen Anteil am ersten Gegentreffer. Der 34-Jährige spielte im Spielaufbau einen Fehlpass direkt in die Füße des Gegners und lenkte anschließend einen Querpass im eigenen Sechzehner unglücklich ins eigene Netz.

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Die spanische Sportzeitung ‚as‘ sprach von einem „Moment zum Im-Erdboden-Versinken“ bei Casemiros Heimdebüt. Mit einem Dreier hätte Inter Miami an der Tabellenspitze mit dem Nashville SC gleichziehen können. Immerhin gab es für die Fans in Florida noch einen Lichtblick: Lionel Messi feierte nach seinem WM-Urlaub sein Comeback und wurde in der zweiten Halbzeit unter tosendem Applaus eingewechselt. Das Remis abwenden konnte aber auch der 39-jährige Superstar nicht mehr.