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Bundesliga

Im Winter: Gladbach-Talent Swider in die 2. Liga?

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Niklas Swider für Gladbach im Einsatz @Maxppp

U19-Nationalspieler Niklas Swider ist im Fokus von Klubs aus der 2. Bundesliga. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind unter anderem Hannover 96 und Holstein Kiel am 19-Jährigen interessiert. Aktuell spielt der Sechser von Borussia Mönchengladbach auf Leihbasis bei Drittligist Viktoria Köln.

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Dennoch sei ein Winter-Wechsel denkbar, da Swider nach Höherem strebt und die Fohlen keine Verwendung für ihn haben. Bei der Borussia steht Swider noch bis 2028 unter Vertrag. Auf sein Profidebüt bei seinem Jugendklub musste er bislang vergeblich warten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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