Im Winter: Gladbach-Talent Swider in die 2. Liga?

U19-Nationalspieler Niklas Swider ist im Fokus von Klubs aus der 2. Bundesliga. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind unter anderem Hannover 96 und Holstein Kiel am 19-Jährigen interessiert. Aktuell spielt der Sechser von Borussia Mönchengladbach auf Leihbasis bei Drittligist Viktoria Köln.

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Dennoch sei ein Winter-Wechsel denkbar, da Swider nach Höherem strebt und die Fohlen keine Verwendung für ihn haben. Bei der Borussia steht Swider noch bis 2028 unter Vertrag. Auf sein Profidebüt bei seinem Jugendklub musste er bislang vergeblich warten.