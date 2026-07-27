Auf Streichliste: Chiesa äußert Zukunftsplan

Federico Chiesa (28) will nach zwei schweren Jahren beim FC Liverpool weiter um seinen Platz im Team kämpfen. Das betonte der Italiener im Anschluss an den 4:2-Testspielsieg der Reds während der US-Tour gegen den AFC Sunderland: „Im Moment bin ich hier bei Liverpool glücklich. Ich liebe den Verein, ich liebe die Fans, ich liebe einfach alles. Ich gebe mein Bestes, um mir hier eine Chance zu erarbeiten. Und dann werden wir sehen. Im Moment denke ich nur an Liverpool.“

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Gegen die Black Cats wurde Chiesa vom neuen Trainer Andoni Iraola zur Halbzeit eingewechselt und erzielte einen Treffer. „Zu Beginn der Saison ist es immer ein Neuanfang. Vielleicht gab es schon zu viele Neuanfänge. Aber das ist mir egal. Dieses Jahr ist sozusagen ein neues Kapitel. Es gibt einen neuen Trainer, und darauf muss ich mich konzentrieren. Er hat mich heute als Stürmer aufgestellt, und dort will er mich haben. Die einzigen Gespräche, die ich mit ihm geführt habe, drehten sich um Pressing und Taktik“, so der 51-fache Nationalspieler. Bis 2028 steht Chiesa noch in Liverpool unter Vertrag, gilt aber seit längerem als einer der Profis, die für den geplanten Kaderumbau auf einer internen Streichliste stehen.