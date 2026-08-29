Bundesliga
Eintracht: Startelf-Entscheidung bei Atubolu
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@Maxppp
Nur einen Tag, nachdem Noah Atubolu (24) seinen Wechsel zu Eintracht Frankfurt vollzogen hat, feiert der Torhüter schon sein Debüt für die Adler. Trainer Adi Hütter beruft den Neuzugang für den Bundesliga-Auftakt gegen Union Berlin (15:30 Uhr) in die Startelf.
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𝐔𝐧𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐞𝐫𝐬𝐭𝐞 𝐄𝐥𝐟 𝐟𝐮̈𝐫 𝐝𝐞𝐧 𝐀𝐮𝐟𝐭𝐚𝐤𝐭! 🦅#SGE | #FCUSGE pic.twitter.com/9sRODfpqJN— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 29, 2026
Nach monatelanger Vereinssuche hatte sich Atubolu den Hessen am gestrigen Freitag per Leihe mit bedingter Kaufpflicht angeschlossen. Neben dem Keeper findet sich mit Sechser Raphael Onyedika (25) ein weiterer Sommerneuzugang in der Anfangsformation der Eintracht wieder.
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