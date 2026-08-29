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Bundesliga

Eintracht: Startelf-Entscheidung bei Atubolu

von Fabian Ley
1 min.
Noah Atubolu im Porträt @Maxppp
Union Berlin 3-3 Frankfurt

Nur einen Tag, nachdem Noah Atubolu (24) seinen Wechsel zu Eintracht Frankfurt vollzogen hat, feiert der Torhüter schon sein Debüt für die Adler. Trainer Adi Hütter beruft den Neuzugang für den Bundesliga-Auftakt gegen Union Berlin (15:30 Uhr) in die Startelf.

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Nach monatelanger Vereinssuche hatte sich Atubolu den Hessen am gestrigen Freitag per Leihe mit bedingter Kaufpflicht angeschlossen. Neben dem Keeper findet sich mit Sechser Raphael Onyedika (25) ein weiterer Sommerneuzugang in der Anfangsformation der Eintracht wieder.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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