Bochum: Die Details zum Sissoko-Abgang

von Dominik Schneider - Quelle: FT-Info
Ibrahima Sissoko im Trikot vom VfL Bochum @Maxppp

Der Abgang von Ibrahima Sissoko vom VfL Bochum dürfte morgen abgeschlossen werden. Nach FT-Informationen absolviert der defensive Mittelfeldspieler am Montag seinen Medizincheck für den Transfer zum FC Nantes. Anschließend unterzeichnet der Nationalspieler von Mali einen Vertrag bis 2028, auch ‚L’Équipe‘ berichtete darüber.

Für den Zweitligisten ein herber Verlust. Sissoko galt als Stabilisator in der Zentrale. Um für den 1,93-Meter-Hünen noch eine Ablöse zu kassieren, mussten die Bochumer Bosse aber jetzt handeln. Im Sommer hätte der 28-Jährige ablösefrei wechseln dürfen. Nun kassiert der VfL eine Ablöse im Bereich von zwei Millionen Euro.

