Bayern-Boss äußert sich zu Neuer

Beim FC Bayern übt man sich in Geduld mit Blick auf die Entscheidung von Manuel Neuer (40). Auf der Pressekonferenz vor dem morgigen Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart (17:30 Uhr) erklärte Sportdirektor Christoph Freund: „Wir haben schon öfter über Manus Situation gesprochen, dass es an Manu liegt. Er wird sich entscheiden. Aktuell ist er fit, zeigt tolle Leistungen. Wir haben gesagt, dass wir uns wünschen, dass Manu noch ein Jahr bleibt, auch als Führungsperson.“

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Insgesamt übe man in der Personalie keinen Druck aus. Freund: „Alex Nübel spielt eine sehr gute Saison, wir haben insgesamt eine sehr gute Situation mit unseren Torhütern, daher sind wir sehr entspannt.“ Neuers Vertrag läuft im Sommer aus, im Raum stehen eine Vertragsausweitung um ein weiteres Jahr und ein mögliches Karriereende.