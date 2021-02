Zirkzee spricht über Parma-Wechsel

Erstmals hat Joshua Zirkzee das Wort zu seiner bevorstehenden Leihe zu Parma Calcio ergriffen. „Es hat ein bisschen gedauert, aber ich freue mich, dass es nun geklappt hat“, wird der Noch-Bayern-Stürmer von der ‚Bild‘ zitiert, „ich glaube, dass ich hier die Chance bekommen kann, mich weiterzuentwickeln. Ich hoffe, der Mannschaft helfen zu können.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Nacht ist Zirkzee in Parma angekommen. Heute stehen Medizincheck und Unterschrift auf dem Programm. Besteht der 19-Jährige die ärztliche Untersuchung, wird er sich dem Serie A-Klub zunächst auf Leihbasis bis Saisonende anschließen. Im Anschluss könnte eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro greifen.