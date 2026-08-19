Nach der katastrophalen Vorsaison schielt Borussia Mönchengladbach wieder nach oben. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, wurde vereinsintern ein „neuer Angriffspakt beschlossen“, um sich mittelfristig wieder „dem Erfolgsniveau der Vergangenheit annähern“ zu können. Ab dem kommenden Sommer wollen die Fohlen wieder voll konkurrenzfähig sein. Dann laufen einige Altverträge wie die von Florian Neuhaus (29) oder Joe Scally (23) aus. Zudem soll dann „noch klarer die Handschrift von Sportdirektor Rouven Schröder und Geschäftsführer Stefan Stegemann erkennbar sein“.

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Bereits in diesem Sommer wurden die ersten Weichen gestellt. Zum einen wurden laut dem Fachmagazin satte Spieler durch hungrigere Profis und junge Talente ersetzt. Zum anderen wurde eine neue Grundgehaltsobergrenze festgelegt. Die Saläre der Sommerverpflichtungen liegen laut Bericht alle unterhalb von 1,5 Millionen Euro pro Saison. Langfristig verfolgt Gladbach zudem weiter Ideen zu zusätzlichen Einnahmemöglichkeiten und möchte „sein Umfeld dafür sensibilisieren, über Investoren- oder Genossenschaftsmodelle nachzudenken“.