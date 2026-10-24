Man musste Verständnis haben für die Bosse beim FC Bayern, dass die Kaufoption über stolze 65 Millionen für Nicolas Jackson (25) im Sommer nicht gezogen wurde. Als Backup – daran gibt es eigentlich keine Zweifel – hätte der Angreifer dem Rekordmeister sehr gut zu Gesicht gestanden.

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Nun läuft der dynamische Rechtsfuß seit Ende August für Aston Villa auf. Immerhin rund 55 Millionen Euro flossen an den FC Chelsea.

Und nach kleineren Startschwierigkeiten hat Jackson in Birmingham zu seiner Form gefunden. Beim heutigen 2:1-Erfolg gegen Manchester City gelangen dem Senegalesen beide Treffer. Insgesamt steht er bei sieben Toren in elf Partien.

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Man darf gespannt sein, wie die weitere Saison für Jackson verläuft – und ob er dann möglicherweise doch wieder für einen absoluten Topklub infrage kommen wird.