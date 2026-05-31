Straßenkämpfe in Paris | Lewy zurück zu Bayern?

Paris St. Germain sicherte sich am Samstagabend den zweiten Champions League-Titel in Folge. Nach dem 5:4 nach Elfmeterschießen brachen alle Dämme – auch bei Fans und Hooligans. Im Austragungsort Budapest wurde Vandalismus gemeldet. In der Nähe des offiziellen UEFA Festivals löste ein junger Mann mit einer Sturmgewehr-Attrappe Besorgnis aus und sorgte für den Einsatz von Anti-Terror-Teams.

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Noch übler ging es in Paris selbst zu. Dort kam es zu Spannungen zwischen PSG-Fans und der Polizei, die offenbar Tränengas einsetzte. Brennende Fahrzeuge, Böllerraketen, Festnahmen und Paniken bestimmten die Nacht. Die ‚L’Équipe‘ fasst es zusammen: „Jubelstürme, Feuerwerk und Verhaftungen: Paris zwischen Feierlichkeiten und Unruhen nach dem zweiten Champions League-Titel“.

Verrückte Bayern-Idee

„Lewandowski als Backup für Kane?“, titelt am heutigen Sonntag die ‚Bild‘. Dahinter steckt jedoch keine konkrete Info, sondern eine Idee von Reporter Walter M. Straten. Der stellvertretende Chefredakteur Sport meint zu Bayern-Legende Robert Lewandowski: „Er ist ablösefrei, mit 37 topfit, hat sich in München wohlgefühlt und ist im gesetzteren Alter bestimmt bereit für die Bank. Lewandowski als Backup für Kane? Diese Idee ist von meiner Seite kostenfrei.“

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Lewandowski verlässt den FC Barcelona mit Vertragsablauf. Wo es für ihn weitergeht, ist unklar. Interesse gibt es aus der Wüste, den USA und Italien. Dass die Bayern sich den im Unterhalt teuren Ehrgeizling für die Bank holen, klingt eher abwegig.