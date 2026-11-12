Bei Spielmacher-Legende Kevin De Bruyne steht ein Transfer im Winter im Raum. Wie das ‚Algemeen Dagblad‘ berichtet, verhandelt die PSV Eindhoven bereits mit dem 35-jährigen Altstar, der bei der SSC Neapel nicht glücklich ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim niederländischen Meister herrsche Optimismus, dass De Bruyne ab Januar in der Eredivisie aufläuft. Gerüchte gab es zuletzt auch um einen Wechsel zum englischen Erstligisten FC Everton.

De Bruyne spielte in Deutschland für Werder Bremen und den VfL Wolfsburg, wurde 2015 Deutschlands Fußballer des Jahres. Es folgten zehn erfolgreiche Jahre bei Manchester City, ehe es im Sommer 2025 nach Neapel ging. Dort steht der 127-fache belgische Nationalspieler noch bis Saisonende unter Vertrag. Eine große Ablöse würde er im Winter sicherlich nicht kosten.