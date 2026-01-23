United-Abschied: Maguire winkt die Silva-Rolle

Harry Maguire könnte im Sommer noch einmal zu einem echten Topklub wechseln. Wie ‚CaughtOffside‘ berichtet, beschäftigt sich der FC Chelsea mit einer Verpflichtung des 32-Jährigen, dessen Vertrag bei Manchester United im Sommer ausläuft. Bei den Blues könnte der Innenverteidiger „eine Thiago Silva-ähnliche Aufgabe übernehmen“ und die jungen Talente führen. Der Brasilianer hatte bis zum vorletzten Sommer noch mit Ende 30 eine Mentorenrolle innegehabt.

Neben den Londonern sind auch West Ham United, der FC Everton, der AFC Bournemouth sowie die SSC Neapel, der AC Mailand und die AS Rom an Maguire interessiert. Dieser wird seinen Vertrag bei United dem Vernehmen nach nicht verlängern und den Klub nach sieben Jahren verlassen. Einen vorzeitigen Abschied wird es jedoch nicht geben. Berichten zufolge haben die Red Devils mehrere Anfragen für einen Wintertransfer abgelehnt.