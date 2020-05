Kenny hat Schalke nicht abgeschrieben

Jonjoe Kenny will nicht bestätigen, dass seine Rückkehr zum FC Everton bereits feststeht. „Mein Fokus liegt auf den Spielen hier mit dem FC Schalke 04. Was nach dieser Saison ist? Was passiert, passiert“, zitiert der ‚kicker‘ den 23-jährigen Rechtsverteidiger, dessen Leihvertrag bei Schalke im Anschluss an diese Saison endet.

Einem Medienbericht zufolge planen die Toffees, Kenny nach England zurückzuholen. Dies stehe zu 99 Prozent fest. Der Spieler selbst übt sich vorerst in Geduld und bringt Verständnis dafür auf, dass seine Zukunft in Everton momentan keine Priorität besitzt: „Sie haben eine schwere Zeit hinter sich. Alle konzentrieren sich auf ihre Gesundheit und die der Familien.“