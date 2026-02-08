Menü Suche
RB: Gruda direkt in der Startaufstellung

von Remo Schatz - Quelle: rbleipzig.com
1 min.
Brajan Gruda wirft einen imaginären Baseball @Maxppp
Köln 0-1 RB Leipzig

Brajan Gruda war der Überraschungstransfer von RB Leipzig am zurückliegenden Deadline Day. Beim ersten Spiel nach dem Wechsel gegen den 1. FC Köln (15:30 Uhr) setzt Cheftrainer Ole Werner von Beginn an auf die Leihgabe von Brighton & Hove Albion.

RB Leipzig
Ein Startelf-Debütant und ein Startelf-Comebacker 👀

So beginnen unsere Jungs gegen den @fckoeln 🤺
Gruda hatte 2024 Mainz 05 verlassen, um in Südengland sein Glück zu suchen. Im Gegenzug hatten die Seagulls über 30 Millionen Euro Ablöse nach Rheinhessen überwiesen. In Leipzig soll der 21-Jährige der Offensive neue Impulse verleihen.

