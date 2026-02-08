RB: Gruda direkt in der Startaufstellung

Brajan Gruda war der Überraschungstransfer von RB Leipzig am zurückliegenden Deadline Day. Beim ersten Spiel nach dem Wechsel gegen den 1. FC Köln (15:30 Uhr) setzt Cheftrainer Ole Werner von Beginn an auf die Leihgabe von Brighton & Hove Albion.

Gruda hatte 2024 Mainz 05 verlassen, um in Südengland sein Glück zu suchen. Im Gegenzug hatten die Seagulls über 30 Millionen Euro Ablöse nach Rheinhessen überwiesen. In Leipzig soll der 21-Jährige der Offensive neue Impulse verleihen.