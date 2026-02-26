Schalke: Schlaue Klausel bei Aouchiche

Der Vertrag von Adil Aouchiche bei Schalke 04 könnte sich automatisch verlängern. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, wird das Arbeitspapier aufgrund einer Klausel ausgedehnt, wenn der Offensivspieler in der Saison 2026/27 in mindestens 22 Pflichtspielen auf dem Platz steht. Tritt dies ein, wird Aouchiche bis 2029 an S04 gebunden sein. Sein aktueller Vertrag läuft bis 2027.

In der Praxis heißt das: Sollte der 23-Jährige auf Schalke nicht performen, erleichtert die aktuell kurze Vertragslänge eine Trennung. Bei guten Leistungen wird er stattdessen automatisch an Königsblau gebunden. Nach aktuellem Stand sieht es aber eher so aus, als wären Spieler und Verein glücklich miteinander.

Seit seinem ablösefreien Winter-Transfer stand Aouchiche schon dreimal für Schalke auf dem Platz und kommt dabei auf drei Assists. Damit könnte Aouchiche neben Edin Dzeko (39/kam im Winter vom AC FLorenz) zu einem Schlüsselspieler im Kampf um den Aufstieg werden.