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Offiziell Süper Lig

Neuer Klub für Ex-DFB-Coach Schreuder

von Dominik Schneider
1 min.
Alfred Schreuder an der Seitenlinie @Maxppp

Alfred Schreuder geht wieder aktiv seinem Beruf als Fußballtrainer nach. Der 54-jährige Niederländer wurde heute als neuer Trainer von Kasimpasa in der Süper Lig vorgestellt. Sein Arbeitsvertrag ist zunächst bis zum Ende der laufenden Saison datiert.

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Kasımpaşa
Hoş geldin Alfred Schreuder!

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hollandalı teknik adam Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.

Kariyerinde Club Brugge ile Belçika Ligi şampiyonluğu yaşayan Schreuder, yardımcı antrenör olarak Ajax ile Hollanda Ligi ve Kupası, Barcelona ile İspanya Kupası şampiyonlukları elde etti.

Alfred Schreuder’e Kasımpaşa’mızdaki görevinde başarılar dileriz.

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Bei Kasimpasa folgt Schreuder auf Emre Belözoğlu, der gestern als neuer Chef an der Seitenlinie von Fenerbahce präsentiert wurde. Schreuder war bis zum Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft als Assistent von Julian Nagelsmann für den DFB aktiv. Von 2019 bis 2020 trainierte er die TSG Hoffenheim.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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Alfred Schreuder

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