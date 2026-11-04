Süper Lig
Neuer Klub für Ex-DFB-Coach Schreuder
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@Maxppp
Alfred Schreuder geht wieder aktiv seinem Beruf als Fußballtrainer nach. Der 54-jährige Niederländer wurde heute als neuer Trainer von Kasimpasa in der Süper Lig vorgestellt. Sein Arbeitsvertrag ist zunächst bis zum Ende der laufenden Saison datiert.
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Kasımpaşa @kasimpasa – 18:51
Hoş geldin Alfred Schreuder!Bei X ansehen
Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hollandalı teknik adam Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.
Kariyerinde Club Brugge ile Belçika Ligi şampiyonluğu yaşayan Schreuder, yardımcı antrenör olarak Ajax ile Hollanda Ligi ve Kupası, Barcelona ile İspanya Kupası şampiyonlukları elde etti.
Alfred Schreuder’e Kasımpaşa’mızdaki görevinde başarılar dileriz.
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Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hollandalı teknik adam Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.
Kariyerinde Club Brugge ile Belçika Ligi şampiyonluğu yaşayan Schreuder, yardımcı antrenör olarak Ajax ile Hollanda Ligi ve Kupası, Barcelona ile İspanya Kupası şampiyonlukları elde etti.
Alfred Schreuder’e Kasımpaşa’mızdaki görevinde başarılar dileriz.
🔗
Bei Kasimpasa folgt Schreuder auf Emre Belözoğlu, der gestern als neuer Chef an der Seitenlinie von Fenerbahce präsentiert wurde. Schreuder war bis zum Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft als Assistent von Julian Nagelsmann für den DFB aktiv. Von 2019 bis 2020 trainierte er die TSG Hoffenheim.
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