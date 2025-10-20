Menü Suche
Gipfeltreffen wegen Lewandowski

von Julian Jasch - Quelle: Sport
Robert Lewandowski bejubelt seinen Treffer @Maxppp

Die kommenden Tage sind wohl richtungsweisend in Bezug auf die Zukunft von Bayern-Legende Robert Lewandowski (37). Laut der katalanischen ‚Sport‘ trifft sein Berater Pini Zahavi am heutigen Montag in Barcelona ein, um sich mit Klubpräsident Joan Laporta zu treffen. In den Gesprächen soll es allen voran um die Situation des Mittelstürmers gehen.

Lewandowskis Arbeitsvertrag beim spanischen Meister läuft zum Saisonende aus. Anders als lange Zeit angenommen, beinhaltet der Kontrakt wohl keine Verlängerungsoption. Zuletzt sah es danach aus, als würde die Zusammenarbeit im kommenden Jahr nach dann insgesamt vier Jahren enden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
La Liga
Barcelona
Robert Lewandowski

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Robert Lewandowski Robert Lewandowski
