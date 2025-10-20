Gipfeltreffen wegen Lewandowski

Die kommenden Tage sind wohl richtungsweisend in Bezug auf die Zukunft von Bayern-Legende Robert Lewandowski (37). Laut der katalanischen ‚Sport‘ trifft sein Berater Pini Zahavi am heutigen Montag in Barcelona ein, um sich mit Klubpräsident Joan Laporta zu treffen. In den Gesprächen soll es allen voran um die Situation des Mittelstürmers gehen.

Lewandowskis Arbeitsvertrag beim spanischen Meister läuft zum Saisonende aus. Anders als lange Zeit angenommen, beinhaltet der Kontrakt wohl keine Verlängerungsoption. Zuletzt sah es danach aus, als würde die Zusammenarbeit im kommenden Jahr nach dann insgesamt vier Jahren enden.