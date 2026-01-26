Hintertür: Holt Dortmund Anselmino zurück?

Dass der FC Chelsea die Rückholoption bei Aaron Anselmino ausgelöst und den 20-jährigen Innenverteidiger zur Abreise bei Borussia Dortmund gezwungen hat, kam an der Strobelallee überhaupt nicht gut an. Dem BVB fehlt jetzt ein wichtiger Spieler – allerdings gibt es wohl eine Hintertür für ein Blitz-Comeback.

Einem Bericht von ‚Sky‘ ist zu entnehmen, dass die Personalie Anselmino auch an die Zukunft von Jérémy Jacquet geknüpft sein könnte. Chelsea versucht, den 20-jährigen Abwehrspieler von Stade Rennes zu verpflichten, die Franzosen blockieren aber noch. Durch Anselminos Rückkehr herrscht kein großer Handlungsdruck mehr bei den Blues.

Im Sommer würde der Preis für Jacquet aufgrund der kürzeren Restvertragslaufzeit sinken. Möglicherweise bewegt das Rennes dazu, noch im Januar einen Schritt auf die Engländer zuzugehen. Bei einem erfolgreichen Transfer des Franzosen wäre es zumindest quantitativ für die Londoner vertretbar, Anselmino wieder abzugeben. Ein sehr hypothetisches Szenario, aber nicht ganz ausgeschlossen.