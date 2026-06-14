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FT-Kurve Bundesliga

Glaube an Guirassy-Verbleib schwindet

von Lukas Hörster
Serhou Guirassy schaut fragend @Maxppp

Dass Serhou Guirassy auch in der kommenden Saison noch das Trikot von Borussia Dortmund trägt, glauben in einer entsprechenden FT-Umfrage nur 17 Prozent der 3652 Teilnehmenden. 52 Prozent rechnen dagegen mit einem Wechsel zu Fenerbahce.

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Die kolportierte Einigung mit den Türken dementierte jedoch Bruder und Berater Karamba Guirassy zuletzt. Eine weitere Spur führt zu Aston Villa. Beide Klubs sind nicht berechtigt, die 35 Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel in Guirassys Vertrag beim BVB zu ziehen. Diese gilt nur für ausgewählte Spitzenklubs.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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