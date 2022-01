Hartmann zurück nach Leipzig

RB Leipzigs Fabrice Hartmann kehrt vorzeitig von seiner Leihe beim SC Paderborn zurück. Das ursprünglich bis Sommer angelegte Gastspiel wurde beendet, der 20-jährige Angreifer gehört laut RB-Angaben somit „bis auf weiteres“ dem Profikader an.

Hartmann kam in Paderborn nur zu zwei Kurzeinsätzen, dreimal spielte er für die zweite Mannschaft in der Oberliga. „In der Konstellation hat es einfach nicht gepasst. Und Wettkampfpraxis ist für einen Spieler diesen Alters am wichtigsten“, sagte SCP-Sportchef Fabian Wohlgemuth gestern in der ‚Neuen Westfälischen‘. Bei RB Leipzig steht der ehemalige Juniorennationalspieler noch bis 2025 unter Vertrag.